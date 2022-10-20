Москва, 20 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Росреестр смог противостоять большому числу кибератак в 2023 году благодаря мерам, которые были приняты при построении комплексной системы информационной безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава ведомства Олег Скуфинский на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«С 24 февраля мы отразили 120 млн кибератак на нашу информационную систему. Мы понимаем, что вопросы единого государственного реестра недвижимости интересуют всех, в том числе, и хакеров из недружественных стран», — сказал руководитель Росреестра.