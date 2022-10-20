Майкоп, 20 октября 2022, 13:05 — REGNUM В Адыгее создан оперативный штаб для решения координационных вопросов при реагировании на возможные угрозы. Указ о создании оперштаба подписал 20 октября глава республики Мурат Кумпилов в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о введении в регионах Южного федерального округа режима повышенной готовности.
В состав штаба вошли главы силовых ведомств, руководители военного комиссариата, члены правительства, главы муниципалитетов, уполномоченный по правам человека в Адыгее и другие лица.
При этом Кумпилов подчеркнул, что обстановка в Адыгее остается спокойной и стабильной. На обычном ритме жизни жителей республики введение режима повышенной готовности не скажется.
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