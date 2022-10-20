Майкоп, 20 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Адыгее создан оперативный штаб для решения координационных вопросов при реагировании на возможные угрозы. Указ о создании оперштаба подписал 20 октября глава республики Мурат Кумпилов в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о введении в регионах Южного федерального округа режима повышенной готовности.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В состав штаба вошли главы силовых ведомств, руководители военного комиссариата, члены правительства, главы муниципалитетов, уполномоченный по правам человека в Адыгее и другие лица.

При этом Кумпилов подчеркнул, что обстановка в Адыгее остается спокойной и стабильной. На обычном ритме жизни жителей республики введение режима повышенной готовности не скажется.

«Оперативный штаб создан для координаций действий различных ведомств и служб, своевременного реагирования на возможные угрозы с учетом текущей ситуации. Подчеркну, обстановка в республике спокойная, стабильная и контролируемая. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для введения ограничений или изменений в обычный ритм жизни граждан и в деятельность предприятий, организаций», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.