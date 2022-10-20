Азов, Ростовская область, , 13:05 — REGNUM Слухи об отравлении 140 учеников школы №9 Азова Ростовской области не подтвердились. Об этом сообщает донское управление Роспотребнадзора.

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Согласно информации, которой располагает ведомство, 19 октября в образовательном учреждении подтверждено два случая острой кишечной инфекции среди школьников. У ряда детей, обратившихся в лечебные учреждения, диагноз острой кишечной инфекции не подтвердился.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Донские управлением Роспотребнадзора организованы внеплановые контрольные мероприятия, приняты противоэпидемические и дезинфекционные меры.

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