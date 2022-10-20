Уфа, 20 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Первое заседание регионального оперативного штаба в Башкирии провел глава республики Радий Хабиров. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба главы администрации главы региона.

Kremlin.ru Глава Башкирии Радий Хабиров

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«Вчера президент России Владимир Владимирович Путин своим указом отнёс Башкирию к числу территорий, где объявлен уровень базовой готовности. Главная наша задача — обеспечить надёжную работу предприятий, организаций, в целом экономики и социальной сферы республики», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что на заседании были рассмотрены вопросы организации работы по сохранению устойчивого функционирования экономики Башкирии.

Отмечается, что Хабиров поручил региональному правительству и муниципалитетам уделить особое внимание оказанию адресной помощи семьям мобилизованных жителей.

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