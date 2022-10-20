Саранск, , 13:03 — REGNUM В полицию Саранска обратилась 63-летняя женщина, которая сообщила о том, что потеряла около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Мордовии.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев. Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

Женщина рассказала, что в интернете она увидела сообщение с предложением инвестировать в акции крупной компании. Пройдя по ссылке, она оставила свои личные данные. В тот же день с ней связался мужчина и пообещал в случае инвестирования высокий процент дохода, отсутствие регистрации и стабильную прибыль. Первоначальный взнос составлял 10 тыс. рублей.

Затем в течение полутора недель женщина по указке мошенников постоянно пополняла «инвестиционный счет». Затем она оформила кредит на 1 млн рублей, вложив средства якобы в акции.

Когда женщина попыталась вывести прибыль, администрация сайта несколько раз отказывала под различными предлогами. В итоге женщина была вынуждена обратиться в полицию.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности неизвестных.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенничество при получении социальных выплат выявили сотрудники правоохранительных органов в Белгороде. Оперативники изобличили 45-летнего гражданина РФ — мужчина предоставил подложные документы в региональное бюро медико-социальной экспертизы. На основании фиктивных справок ему была установлена инвалидность, он успел получить из бюджета более 720 тысяч рублей.

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