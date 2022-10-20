Белгород, 20 октября 2022, 13:03 — REGNUM Житель Белгородской области, призванный в рамках частичной мобилизации, вернул единовременную выплату. Историей в социальных сетях 20 октября поделился губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина получил повестку 22 сентября, прибыл в военкомат, а затем отправился в воинскую часть. После дополнительного медицинского обследования было принято решение вернуть его домой. К тому времени военнослужащему перевели региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Белгородец решил отказаться от денег.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе завершили перечисление выплат военнослужащим.