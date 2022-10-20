Белгород, 20 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Житель Белгородской области, призванный в рамках частичной мобилизации, вернул единовременную выплату. Историей в социальных сетях 20 октября поделился губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Мужчина получил повестку 22 сентября, прибыл в военкомат, а затем отправился в воинскую часть. После дополнительного медицинского обследования было принято решение вернуть его домой. К тому времени военнослужащему перевели региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. Белгородец решил отказаться от денег.

«Он обратился с просьбой вернуть эти деньги. Мне кажется, очень правильное, человеческое отношение ко всему происходящему. Я ему очень благодарен за такой правильный, мужской поступок. Я думаю, что все должны так поступать», — считает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе завершили перечисление выплат военнослужащим.