Таллин, , 13:01 — REGNUM

Вход в одно из бомбоубежищ на территории завода им. Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM

Эстония занимает одно из ведущих мест среди стран НАТО по доле ВВП на военные расходы, но вопросы защиты гражданского населения в случае возможного вооруженного конфликта так и не были решены. Об этом министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс сообщил порталу новостей гостелерадиовещания ERR.

«К сожалению, мы полностью пренебрегли защитой населения, а военные события на территории б. УССР показала, как важно, чтобы в случае нападения или стихийного бедствия жители Эстонии были защищены», — отметил министр.

Министр задается вопросами: «Мы видим печальные фото, как жители Киева прячутся на станциях метро, но на мгновение задумаемся: куда бы мы спрятались в такой ситуации? Даже если мы сможем в достаточной мере защитить территорию страны, как будут защищены гражданские лица, которые впоследствии будут восстанавливать страну?».

Ляэнеметс делает вывод: «К сожалению, в течение последних 30 лет мы полностью пренебрегали защитой населения».

По мнению министра, решением могло бы стать ежегодное выделение как минимум 0,5% ВВП на развитие защиты население в рамках программы гражданской обороны.