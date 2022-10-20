Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Российский ядерный арсенал — весомая причина для дружбы с Москвой, полагает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в аудиокниге американского журналиста Боба Вудворда, фрагмент которой приводит CNN.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ладить с Россией это хорошо и правильно, потому что у неё целых 1332 чёртовых боеголовки», — заявил Трамп.

Редактор газеты The Washington Post Вудворд выпустил новую книгу The Trump Tapes, в которой собраны необработанные материалы интервью с Трампом. Экс-президент якобы не только призывает в них к сотрудничеству с Россией, но и раскрывает секретные сведения об американских системах вооружения, отмечает телеканал.

Читайте также: Трамп знал о секретности переписки с Ким Чен Ыном, но забрал её с собой