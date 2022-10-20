Ульяновск, 20 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. С бывшего главы министерства сельского хозяйства Ульяновской области в пользу государства взыскано более 35 млн рублей ущерба, причинённого лесного фонду. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наталия Николаева ИА REGNUM В лесу

Прокуратура Ленинского района Ульяновска по итогам проверки исполнения лесного законодательства установила, что в 2015 году министр регионального сельского и лесного хозяйства (ныне бывший) незаконно подписал ряд документов, что повлекло лишение отдельных лесных участков Карсунского района статуса «особо защитные лесные участки». По данным надзорного ведомства, в результате арендатор получил право на проходные и выборочные рубки лесных насаждений для заготовки древесины.

Ущерб, нанесённый государству, правоохранители оценили в 35 млн рублей и обратились с соответствующим иском в суд.

В прокуратуре отмечают, что указанные средства с бывшего министра взысканы «в полном объёме».

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области прокуратура по итогам проверки в 2021 году поставила на дополнительный учёт 787 преступлений.

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