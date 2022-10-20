Симферополь, , 13:00 — REGNUM Уровень координации всех структур в Республике Крым является высоким, об этом заявил 20 октября по итогам первого заседания оперативного штаба региона глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Провел заседание оперативного штаба Республики Крым для реализации мер, предусмотренных Указом президента о введении среднего уровня реагирования в ряде субъектов Российской Федерации», — написал Аксёнов.

Он напомнил, что с апреля на территории Республики Крым действует высокий уровень террористической опасности, в связи с этим полностью отлажена деятельность правоохранительных органов, Министерства обороны России и профильных министерств и ведомств республики.

«Уровень координации оцениваю как высокий. У всех, кто включен в процесс, есть четкое понимание того, как и в какие сроки должны выполняться поставленные задачи в условиях боевых действий, которые ведутся вблизи нашей территории. Еще раз обращаюсь к крымчанам: будьте уверены, Крым под надежной защитой!» — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что защита Херсонской области позволит обеспечить и безопасность Крыма.

«Для этого и далее будем предпринимать все необходимые меры, в том числе оказание максимального содействия войскам, подразделениям правоохранительных структур на передовой», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР введено военное положение, в Крыму и Севастополе, а также в ряде других регионов — средний уровень реагирования. Накануне, 19 октября, Аксёнов побывал в Херсонской области и выразил готовность оказывать необходимую помощь новому российскому региону.