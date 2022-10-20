Симферополь, 20 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Уровень координации всех структур в Республике Крым является высоким, об этом заявил 20 октября по итогам первого заседания оперативного штаба региона глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Провел заседание оперативного штаба Республики Крым для реализации мер, предусмотренных Указом президента о введении среднего уровня реагирования в ряде субъектов Российской Федерации», — написал Аксёнов.

Он напомнил, что с апреля на территории Республики Крым действует высокий уровень террористической опасности, в связи с этим полностью отлажена деятельность правоохранительных органов, Министерства обороны России и профильных министерств и ведомств республики.

«Уровень координации оцениваю как высокий. У всех, кто включен в процесс, есть четкое понимание того, как и в какие сроки должны выполняться поставленные задачи в условиях боевых действий, которые ведутся вблизи нашей территории. Еще раз обращаюсь к крымчанам: будьте уверены, Крым под надежной защитой!» — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что защита Херсонской области позволит обеспечить и безопасность Крыма.

«Для этого и далее будем предпринимать все необходимые меры, в том числе оказание максимального содействия войскам, подразделениям правоохранительных структур на передовой», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР введено военное положение, в Крыму и Севастополе, а также в ряде других регионов — средний уровень реагирования. Накануне, 19 октября, Аксёнов побывал в Херсонской области и выразил готовность оказывать необходимую помощь новому российскому региону.