Глава Крыма провёл первое заседание оперштаба
Симферополь, 20 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Уровень координации всех структур в Республике Крым является высоким, об этом заявил 20 октября по итогам первого заседания оперативного штаба региона глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он напомнил, что с апреля на территории Республики Крым действует высокий уровень террористической опасности, в связи с этим полностью отлажена деятельность правоохранительных органов, Министерства обороны России и профильных министерств и ведомств республики.
Он подчеркнул, что защита Херсонской области позволит обеспечить и безопасность Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР введено военное положение, в Крыму и Севастополе, а также в ряде других регионов — средний уровень реагирования. Накануне, 19 октября, Аксёнов побывал в Херсонской области и выразил готовность оказывать необходимую помощь новому российскому региону.