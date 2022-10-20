Москва, 20 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Страны Запада своими поставками киевскому режиму оружия приближают себя к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом 20 октября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — сказала она.

Также российский дипломат уточнила, что на данный момент западные страны поставили Киеву в общей сложности военной помощи на $42,3 млрд, из числа которых $28,3 млрд — поставки оружия киевскому режиму от США.

Как сообщало, ранее лидер немецкой правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что правительство Германии должно прекратить поставлять оружие и военную технику Киеву.