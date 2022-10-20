Астана, , 13:00 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала четвёртого кандидата в президенты страны правозащитницу Салтанат Турсынбекову. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба ЦИК.

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«В поддержку кандидата в президенты Казахстана были собраны подписи 119 316 граждан в 18 регионах страны. Проверены все, из них достоверными были признаны 118 434. То есть, 1% от числа зарегистрированных избирателей», — говорится в сообщении.

Ранее Турсынбекова сдала обязательный для кандидата в президенты экзамен на знание казахского языка. Её выдвинуло общественное объединение «Казахские мамы — путь к традициям».

Напомним, в Казахстане внесли поправки в конституцию, предусматривающие, что президента страны избирают только один раз на семь лет. Досрочные выборы назначены на 20 ноября.

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