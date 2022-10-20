Пошехонье, Ярославская область, , 13:20 — REGNUM В Ярославской области фирма бесплатно разработала проект, который сможет реализовать только она. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

Пошехонье Wikimedia.org

Как сообщают в УФАС, в Пошехонье остро стоял вопрос об организации водоснабжения. Для этого решено было построить станцию водоподготовки. Этим занималась администрация городского поселения.

«Между Администрацией и ООО НПФ «Экосервис» было заключено соглашение, в соответствии с которым Общество обязалось разработать проектную документацию абсолютно бесплатно. Проект был разработан, но оказалось, что производителем 50% оборудования, которое согласно проекту необходимо было использовать для строительства станции, являлось Общество, которое безвозмездно разработало этот проект. В дальнейшем лицо, которое осуществляло строительные работы, должно было приобретать оборудование именно у Общества», — пояснили в ярославском УФАС.

Сейчас ведомство возбудило дело по статье о нарушении конкуренции как в отношении администрации Пошехонья, так и самого ООО.