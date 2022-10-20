Пошехонье, Ярославская область, 20 октября 2022, 13:20 — REGNUM В Ярославской области фирма бесплатно разработала проект, который сможет реализовать только она. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по региону.
Как сообщают в УФАС, в Пошехонье остро стоял вопрос об организации водоснабжения. Для этого решено было построить станцию водоподготовки. Этим занималась администрация городского поселения.
Сейчас ведомство возбудило дело по статье о нарушении конкуренции как в отношении администрации Пошехонья, так и самого ООО.