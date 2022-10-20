Москва, 20 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили батарею реактивной системы залпового огня «Ольха» киевского режима. Об этом 20 октября сообщили в Минобороны России.

Vilkha MLRS Пуск ракет РСЗО «Ольха»

«В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение батарее реактивной системы залпового огня «Ольха» [киевского режима]», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что объект был ликвидирован в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября российские средства ПВО сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха», а также перехватили две ракеты HARM в республиках Донбасса, Харьковской и Херсонской областях.