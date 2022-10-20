Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM В Свердловской области заработала новая перспективная мера поддержки бизнеса. У инвесторов появилась возможность заключать с регионом соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Согласно ему, в обмен на инвестиции власти гарантируют инвесторам неизменность условий ведения бизнеса (например, можно зафиксировать налоговую ставку на прибыль на 20 лет).

По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, в перечне потенциальных участников соглашений значится 26 проектов с общим объемом инвестиций свыше 180 млрд рублей.

«Ключевым в соглашении является стабилизационная оговорка, которая гарантирует неприменение в отношении инвестора решений, ухудшающих условия реализации проекта. Срок применения стабилизационной оговорки — от 6 до 20 лет с возможностью дальнейшего продления еще на 6 лет. Кроме того, инвестору также может быть предоставлена субсидия на возмещение затрат на создание сопутствующей инфраструктуры. Возможность предоставления субсидий предусматривается законодательством с 2023 года», — отметила и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Она также уточнила, что соглашение может быть заключено как на федеральном уровне, так и на региональном. Минимальный объем капиталовложений по федеральным соглашениям составляет 750 млн рублей, а по региональным — 200 млн рублей.

Отметим, федеральный закон о СЗПК ранее действовал в тестовом режиме. В это время два предприятия, работающих в Свердловской области заключили федеральные соглашения — хлебокомбинат «СМАК» и «Мовиста Регионы».

В октябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.