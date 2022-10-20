Москва, , 12:57 — REGNUM Как старшему поколению строить жизнь после завершения трудовой деятельности? Чем заниматься, где искать возможности для самореализации и как общество может в этом помочь? Отбор лучших практик активного долголетия позволяет ответить на эти вопросы, поддержать самые эффективные решения и распространить их по всей стране.

Стартовал третий всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения по стандартам Концепции активного долголетия, который проводится при поддержке национального проекта «Демография». Прием заявок открыт на платформе «Смартека» до 21 ноября 2022 года.

Участвовать в отборе могут организации любой юридическо-правовой формы: социально ориентированные НКО, фонды, бизнес, бюджетные учреждения (центры соцобслуживания, библиотеки, дома культуры, музеи и др.), региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.

Заявки принимаются по следующим направлениям:

здоровый образ жизни;

активная жизнь;

образование и занятость;

медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика.

Конкурсный отбор организован АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с Минтрудом России, Агентством стратегических инициатив, Фондом Тимченко, НИУ ВШЭ, Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, Российским геронтологическим научно-клиническим центром РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Агентством социальной информации, Благотворительным фондом «Почет», Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Ассоциацией волонтерских центров, Альянсом «Серебряный возраст» и Коалицией НКО «Забота рядом».

Цель отбора — развитие и распространение в регионах России Концепции активного долголетия, создание условий для повышения качества жизни старшего поколения.

«В кризисные времена появляется больше уязвимых людей, а ресурсов становится всё меньше. И часто помочь могут только те, кто рядом — именно они становятся связующим звеном, восполняющим «разрывы» в социальной сфере. Мы очень надеемся, что в новом отборе появятся практики, которые «вовлекают» в систему заботы ближайшее окружение «человека нуждающегося» (волонтёров, соседей, НКО), чтобы солидарность в нашей стране становилась нормой», — отметила генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.

По итогам отбора будет сформирован сборник лучших практик активного долголетия 2022 года, куда войдут кейсы финалистов, рекомендованные для тиражирования в регионах. Проектные команды участников отбора дополнительно получат возможность пройти обучение вобразовательном акселераторе.

«В третьем сезоне мы снова планируем провести бесплатную акселерационную программу. Участники отбора смогут получить консультации от экспертовв формате лекций и мастер-классов, а такжепроработать отдельные аспекты своих проектов — финансовые, управленческие, кадровые, маркетинговые, коммуникационные. Авторов лучших практик активного долголетия мы дополнительно пригласим к участию в национальном рэнкинге «Наш вклад», победители которого получают статус партнера национальных проектов»,— рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В 2021 году на участие в отборе лучших практик активного долголетия на платформу «Смартека» поступило 689 заявок. К экспертной оценке организаторы допустили 260 практик. Предварительный этап успешно прошли и получили доступ к образовательной программе 112 участников, включая авторов 16 корпоративных практик и 26 заявок от представителей НКО. Все они вошли в сборник лучших практик активного долголетия 2021 года, опубликованный на сайте Национальных проектов России. Победителями стали 20 участников, которые получили поддержку в дальнейшем продвижении.

«Смартека» — проект Агентства стратегических инициатив. Ключевой задачей платформы является содействие тиражированию апробированных практик, направленных на решение актуальных задач социально-экономического развития российских регионов. «Смартека» оказывает поддержку авторам практик и обеспечивает прямую коммуникацию с реципиентами.

«Платформа «Смартека» в третий раз выступает партнером отбора лучших практик в сфере активного долголетия. Цель — не только найти успешные практики, но и обеспечить тиражирование выявленного опыта в субъектах. Практики-победители 2021 года уже внедрены в 22 регионах. Агентство стратегических инициатив продолжит сопровождать региональные команды в процессе тиражирования. В 2022 году ожидаем от участников новых инструментов и подходов, качественно улучшающих жизнь людей старшего поколения», — сказал заместитель операционного директора АСИ Илья Мамыкин.

Отбор лучших практик активного долголетия включен в план мероприятий на 2021−2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением правительства России от 23 июня 2021 г. № 1692-р.