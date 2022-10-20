Москва, , 12:56 — REGNUM Боевики ВСУ попытались прорвать оборону в Херсонской области, но были разбиты и беспорядочно бежали, сообщили 20 октября в Министерстве обороны России.

Военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что на николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый.

В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого подразделения ВСУ беспорядочно бежали, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено, добавили в Минобороны.