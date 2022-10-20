Магас, , 12:56 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оценил роль федерального центра в решении проблемы нехватки мест для детей в школах и детских садах региона. Благодаря открытию новых образовательных учреждений в республике появится более трех тысяч рабочих мест для педагогов и других работников.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов Пресс-служба правительства Республики Ингушетия

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, в настоящее время в Ингушетии идет строительство 32 школ и 20 детских садов. Процесс осуществляется в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», а также ФЦП «Сейсмика» и «Стимул». Эти учреждения будут готовы и введены в эксплуатацию в этом и следующем годах. Это позволит создать в регионе 3224 новых рабочих места.

В соответствии с данными, которыми располагает Министерство образования, в Ингушетии отсутствует дефицит в квалифицированных педагогических кадрах. В ведомстве обратили внимание, что подбором сотрудников занимаются директора образовательных учреждений, и на данный момент школы, у которых получена рабочая лицензия, полностью укомплектованы. Дефицита педагогического состава в регионе нет. Как правило, искать новых учителей школы вынуждены в тех случаях, когда прежние сотрудники уходят в силу каких-либо обстоятельств — например, отправляются в декретный отпуск или меняют место жительства. В этом случае руководство школы подбирает нового работника.

До конца 2022 года планируется довести до состояния технической готовности 21 школу и 7 детских садов. На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить республике около миллиарда рублей, которые поступят ей из резервного фонда. Эти деньги пойдут на софинансирование расходных обязательств субъекта, связанных с завершением строительства школ и детских садов.

Как указали в региональном министерстве строительства, лимиты доведены по всем объектам 2022 года. По ним подписаны допсоглашения между российским Минпросвещения и правительством Ингушетии.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов не раз поднимал тему дефицита мест в школах и детских садах Ингушетии, отмечая, что собственными силами регион не мог решить данную проблему. Он подчеркивал, что без вмешательства федерального центра это было невозможно. По словам Калиматова, дефицитный бюджет не позволял построить нужное количество школ и детских садов.

«А ведь образование — это одна из важных составляющих в развитии любого региона. У нас впереди много важных задач — нам надо поднимать промышленность, где нужны инженерные кадры, надо развивать агропромышленный комплекс, который для региона является перспективным направлением. Везде нужны грамотные специалисты, болеющие за свое дело, за успехи республики. А такой настрой должен закладываться с раннего детства. Параллельно с родителями воспитанием детей должны заниматься также детские сады и школы, как это было в советское время», — заметил Калиматов.

Когда 21 школа и 8 детских садов, которые будут готовы в этом году, сдадут и введут в эксплуатацию, в республике появится около 13 тысяч новых мест для школьников и 1730 мест для детей дошкольного возраста. Это станет большим шагом в решении вопроса со второй сменой — в настоящее время в Ингушетии в таком формате занимается 74 школы, поскольку нет возможности обучать всех детей в одну смену. После открытия новых образовательных учреждений число школ со второй сменой сократится до 37 — в два раза.

Каждый год прирост количества учащихся в школах Ингушетии составляет около 3000 детей. Таким образом, для того чтобы регион мог полностью перейти на обучение в одну смену, в республике в течение ближайших нескольких лет нужно построить еще 20 школ проектной мощностью 720 человек.