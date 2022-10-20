Москва, , 12:56 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заслуживает получения Нобелевской премии «за распил», считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что фон дер Ляйен закупила у компании Pfizer 4,6 млрд доз вакцины от ковида на 71 млрд евро.

«Это — по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Он назвал главу Еврокомиссии яркой и смелой женщиной, которая ничего не боится, а теперь помимо основной должности является «представителем Большой фармы».

«Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая [премьер Британии Лиз] Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины — Урсула фон как-то дер Ляйен», — пошутил Медведев.

Ранее СМИ сообщили, что фон дер Ляйен может оказаться фигурантом громкого фармскандала.