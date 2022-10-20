Москва, 20 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заслуживает получения Нобелевской премии «за распил», считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он рассказал, что фон дер Ляйен закупила у компании Pfizer 4,6 млрд доз вакцины от ковида на 71 млрд евро.

«Это — по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Он назвал главу Еврокомиссии яркой и смелой женщиной, которая ничего не боится, а теперь помимо основной должности является «представителем Большой фармы».

«Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая [премьер Британии Лиз] Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины — Урсула фон как-то дер Ляйен», — пошутил Медведев.

Ранее СМИ сообщили, что фон дер Ляйен может оказаться фигурантом громкого фармскандала.