Медведев предложил дать дер Ляйен Нобелевскую премию «за распил»
Москва, 20 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заслуживает получения Нобелевской премии «за распил», считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он рассказал, что фон дер Ляйен закупила у компании Pfizer 4,6 млрд доз вакцины от ковида на 71 млрд евро.
«Это — по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС. Дух захватывает от масштаба», — написал Медведев в личном телеграм-канале.
Он назвал главу Еврокомиссии яркой и смелой женщиной, которая ничего не боится, а теперь помимо основной должности является «представителем Большой фармы».
«Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая [премьер Британии Лиз] Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины — Урсула фон как-то дер Ляйен», — пошутил Медведев.
Ранее СМИ сообщили, что фон дер Ляйен может оказаться фигурантом громкого фармскандала.