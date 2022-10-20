Иволгинский район, Бурятия, 20 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на убийство женщины и её детей с особой жестокостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Томской области Женщину с детьми из горящего дома спасли оказавшиеся рядом студенты. Бурятия

По данным следствия, вечером 2022 года пьяный мужчина пытался войти в дом своей бывшей сожительницы, однако та его не впустила. Видя, что в помещении находятся также двое детей потерпевшей 7 и 15 лет, он ломом подпёр входную дверь, поджёг паклю и бросил её на диван. В доме начался пожар.

«Злоумышленник остался во дворе и наблюдал за происходящим. Женщина с детьми из-за металлических решеток на оконных проемах и подпертой двери не могла выбраться наружу. Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но он не реагировал», — рассказали в ведомстве.

К счастью, крики женщины услышали отдыхавшие поблизости студенты, которые отогнули решётку на одном из окон, после чего помогли выбраться хозяйке с детьми. Поджигатель к тому времени успел сбежать с места происшествия.

По итогам слушаний мужчина признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью и общеопасным способом, и приговорён к 9,5 годам колонии строгого режима. С него также взыскали 2,5 млн рублей в счёт компенсации вреда.