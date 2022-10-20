Таллин, , 12:55 — REGNUM

Бывшая УССР Chief39, pixabay, cc0

Департамент социального страхования Эстонии объявил международный тендер для поиска мест размещения, в которых можно расселить не менее 2 000 военных беженцев с территории б. УССР. Как говорится в официальном сообщении, предлагается размещение крупными группами всего лишь по четырем адресам.

Предполагаемый объем договора составит 17,4 млн евро. Предложения об участии в конкурсе можно подавать до 25 октября 2022 года.

«В настоящее время мы видим, что остается необходимость в размещении примерно 3 500 военных беженцев. А по прогнозам МВД, к зиме могут прибыть и новые», — сообщила кризисный специалист департамента Лийз Палоотс.

По ее словам, всего объявлены два тендера: «В первом случае мы хотим найти тех, кто гарантирует предложение как минимум 2000 спальных мест. Тендер предусматривает предложение мест для размещения в четырех различных местах по Эстонии в течение как минимум полугода».

Также в рамках тендера Департамент социального страхования ищет партнера, которому предлагается заключить трехлетний договор. «По условиям тендера, следует предоставить как возможность для ночлега, так и возможность для приготовления пищи, а также возможность для стирки белья и одежды», — добавила Палоотс.

Она добавила, что цель таких тендеров направлена на то, чтобы беженцы как можно быстрее могли самостоятельно начать обеспечивать себя.