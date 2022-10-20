Владивосток, , 12:52 — REGNUM Приморцы активно помогают фронту — пример подают руководители края, предприниматели, общественники.

Пикап с безоткатным орудием Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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«Мне часто присылают вопросы, как и чем можно помочь нашим бойцам. Кто-то хочет передать снаряжение, кто-то перевести денежные средства. Оказать финансовую поддержку нашим воинам можно через благотворительный фонд «Родные люди» или Приморское отделение ДОСААФ. Эти организации закупают необходимое снаряжение исходя из запросов, полученных непосредственно от командиров наших подразделений, находящихся в зоне СВО. Благодарю всех неравнодушных земляков!

Вчера позвонил крупный предприниматель. Тоже решил перевести большую сумму денег. Я предложил ему приобрести пикапы для отправки в войска. Мобильные группы на таких машинах хорошо зарекомендовали себя в современных боевых действиях. Мы с родными уже купили и отправили пять таких автомобилей. Ещё два готовим к отправке», — сказал в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, все мобилизованные приморцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей.