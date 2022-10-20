Уфа, , 12:57 — REGNUM Мебельную фабрику намерены построить в индустриальном парке «Уфимский» в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба корпорация развития Башкирией

Мебель. Стулья Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что в этом индустриальном парке зарегистрирован новый резидент. Инвестор намерен создать серийное производство мебели, направив на реализацию данного проекта 24,8 млн рублей, в результате будет создано 33 новых рабочих места.

Отмечается, что предприятие немерено начать выпуск продукции в 2023 году. Инвестор уже приступил к строительству производственного корпуса. Он стал пятнадцатым резидентом этого индустриального парка.

«На сегодняшний день общий объем инвестиций резидентов с начала деятельности составляет около 36 млрд рублей с созданием более 600 новых рабочих мест», — сообщили в пресс-службе.

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