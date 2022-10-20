В Саратове проект «скоростной трамвай» могут завершить досрочно
Саратов, 20 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 октября на встрече с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным обсудил проект реализации строительства скоростного трамвая в Саратове. Об этом говорится в телеграм-канале «Володин. Саратов».
Спикер нижней палаты парламента отметил, что на реализацию проекта уже выделены необходимые средства. Главе области предложено не затягивать строительство на четыре года, как запланировано, а завершить проект к 2025 году.
Жители Саратова из-за строительно-транспортного коллапса на протяжении четырех лет не должны испытывать неудобства, добавил Володин.
Напомним, для реализации проекта «скоростной трамвай» в Саратове необходимо 6,4 млрд рублей. В городе на эти средства планируют модернизировать семь тяговых подстанций и 24 остановочных павильона, а также сократить время оборотного рейса до 50 минут, что позволит увеличить пассажиропоток с 8,3 млн до 25 млн человек в год.
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