Саратов, 20 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 октября на встрече с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным обсудил проект реализации строительства скоростного трамвая в Саратове. Об этом говорится в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Saratovmer.ru Водитель трамвая. Саратов

Спикер нижней палаты парламента отметил, что на реализацию проекта уже выделены необходимые средства. Главе области предложено не затягивать строительство на четыре года, как запланировано, а завершить проект к 2025 году.

Жители Саратова из-за строительно-транспортного коллапса на протяжении четырех лет не должны испытывать неудобства, добавил Володин.

Напомним, для реализации проекта «скоростной трамвай» в Саратове необходимо 6,4 млрд рублей. В городе на эти средства планируют модернизировать семь тяговых подстанций и 24 остановочных павильона, а также сократить время оборотного рейса до 50 минут, что позволит увеличить пассажиропоток с 8,3 млн до 25 млн человек в год.

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