Белгород, , 12:51 — REGNUM В регионах, воссоединенных с Россией, с введением военного положения де-факто ничего не изменится, отметил 20 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Бульвар Пушкина в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в ряде регионов введен «режим среднего уровня реагирования».

«Донбасс в этом положении живет уже восемь с половиной лет, его этим не удивить. Запорожье с Херсонщиной тоже к законам военного времени попривыкли. Вероятно, речь о некоей легализации тех же блокпостов и комендантского часа теперь уже на территории России», — написал Коц.

В регионах, где введен усиленный режим безопасности, по крайней мере в некоторых из них, все предусмотренные ограничения фактически уже действуют, отметил военкор:

«Белгородцев «режимом среднего уровня реагирования» точно не напугать. Его положения давно действуют ‑ и проверка транспорта, и отселение из опасных районов. И дети все на дистанционке учатся. И ничего, живут как-то, понимают, где живут», — добавил Коц.