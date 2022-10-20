Нальчик, , 12:50 — REGNUM В Кабардино-Балкарии утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника автотранспортного предприятия. Его обвиняют в хищении денежных средств предприятия в размере 4,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Из подробностей уголовного дела известно, что экс-директор муниципального унитарного предприятия «Нальчикмежтранс» присвоил часть прибыли транспортной компании, пользуясь своим служебным положением.

Злоумышленника также подозревают в похищении средств, полученных от арендной платы за предоставление недвижимого имущества на территории предприятия и в поборах с водителей за выход на линию.

В настоящее время уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

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