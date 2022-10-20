Москва, , 12:56 — REGNUM Поставки вооружений киевскому режиму приближают Запад к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 октября на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что в общей сложности Запад потратил на помощь киевскому режиму $42,3 млрд, больше половины этой суммы выделили США.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — подчеркнула Захарова.

Страны, выделяющие Киеву огромные деньги, подпитывают и спонсируют экстремистскую деятельность. При этом НАТО стремится «обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения».

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