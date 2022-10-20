Париж, , 12:49 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр представил экономические цели, направленные на замедление инфляции в 2023 году, во время дебатов, посвященных защите бизнеса, сообщает Le Figaro.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Министр экономики хочет снизить инфляцию до 5% в начале 2023 года, 4% в конце 2023 года и 2% в 2024 году, предупредив, что в в случае кризиса «все может рухнуть».

«По инфляции я даю вам цели, и это только цели, а не прогнозы, наши цели заключаются в том, чтобы снизить инфляцию до 5% в начале 2023 года», — заявил Брюно Ле Мэр во время дебатов, посвященных защите компаний.

Рост потребительских цен во Франции замедлился до 5,6% в годовом исчислении в сентябре по сравнению с 5,9% в августе, согласно данным INSEE.

По словам министра, рост цен «вызывает беспокойство» у населения.

«Это не просто экономическая трудность, это социальная трудность, политическая трудность, люди чувствуют себя схваченными за горло и так начинаются политические кризисы», — долбил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, опубликованному институтом Odoxa, 30% французов рассматривают возможность покупки электромобиля.

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