Сеул, 20 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Статую девушки, олицетворяющей собой жертвы сексуального рабства в годы Второй мировой войны, установят в Аргентине и Нидерландах. Об этом, как сообщает KBS, заявила председатель Корейской ассоциации женщин, пострадавших от сексуального рабства в период Второй мировой войны, Ли На Ён.

The Associated Press Статуя мира или статуя «женщины для утех»

Данное заявление она сделала 19 октября в ходе еженедельного митинга перед посольством Японии в Южной Корее.

Сообщается, что в Нидерландах проект продвигают местные жители, не входящие в число представителей корейской диаспоры.

В Буэнос-Айресе статую установят в здании Военно-морского училища, где в период военной диктатуры погибло много людей. Сегодня это место является символом борьбы за права человека.