Южно-Сахалинск, 20 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. На Сахалине в рамках введённого президентом России Владимиром Путиным в большинстве регионов уровня базовой готовности усилят охрану общественного порядка, военных объектов, предприятий жизнеобеспечения, транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, сообщил 20 октября в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

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«Мы получили дополнительные полномочия, чтобы защитить жителей и стратегические предприятия, а также удовлетворить потребности Вооруженных сил России. Мы должны быть готовы к любым вызовам и обеспечивать мгновенное реагирование», — отметил глава области.

Лимаренко отметил, что меры поддержки мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса и их семей примут системный характер.

В островном регионе создан региональный штаб, возглавил который Валерий Лимаренко.

«Вместе мы справимся со всеми задачами. Победа будет за нами!» — сказал губернатор Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, по указу Владимира Путина с 20 октября на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. В Южном и Центральном федеральных округах введён режим повышенной готовности, в остальных регионах — режим уровня базовой готовности.