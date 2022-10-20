Херсон, , 12:47 — REGNUM После отражения атаки боевиков ВСУ на Херсон власти Херсонской области намерены освободить ещё три оккупированных нацистским режимом Киева региона на территории бывш. УССР. Об этом 20 октября рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре склада боеприпасов киевских боевиков.