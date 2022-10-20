Москва, 20 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр KION приостановил выпуск новых серий исторического шоу «Союз спасения. Время гнева», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный. Об этом 20 октября сообщает портал «Канобу».

Пресс-служба Первого канала Герой Ивана Янковского в сериале «Союз Спасения. Время гнева»

Всего в рамках сериала, премьера которого состоялась 28 сентября 2022 года, вышло четыре эпизода. Издание отмечает, что следующую серию зрители увидят лишь 1 января 2023-го. Администрация KION пока не объяснила, с чем связана задержка.

Напомним, в основу сериала «Союз спасения. Время гнева» легла картина «Союз спасения» режиссёра Андрея Кравчука, которая вышла на большие экраны 26 декабря 2019 года. В основу фильма легла история восстания декабристов.