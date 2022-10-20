Хабаровск, , 12:45 — REGNUM Власти Хабаровского края формируют гуманитарный груз для бойцов спецоперации.

Палатка Телеграм-канал Михаила Дегтярева

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«Подготовили спальные мешки и палатки, которые сделали в Хабаровском крае. Они уже поставлены в войска для наших мобилизованных земляков. И такие поставки будут продолжаться. Это наш первый шаг. Сейчас мы заказали партию термобелья и тёплых сапог для всех. Всё уже в производстве. Наши воины должны чувствовать тепло из родного региона», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край с начала СВО отправил на передовую более 440 беспилотников, более 3 тыс. оптических приборов, радиостанций и электрического оборудования.