Москва, 20 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на красно-лиманском направлении сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец, сообщили 20 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На красно-лиманском направлении сосредоточенным огнём российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа, уточнили в Минобороны.