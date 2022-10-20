Москва, 20 октября 2022, 12:46 — REGNUM Российские военные уничтожили радиолокационные станции киевских боевиков. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве обороны России.
«В районе населённого пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, производства США», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
Ещё одна радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ была ликвидирована в районе населённого пункта Никаноровка в ДНР.
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны России, за сутки 18 октября российские военные в ходе спецоперации против киевского режима уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станцию космической связи и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.