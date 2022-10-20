Вильнюс, 28 апреля, 2017, 18:47 — ИА Регнум. В Литве разразился скандал из-за лекции учителя религии Тельшяйской гимназии Жемайтес Лореты Раудине, которая рассказала школьникам о «вреде однополых союзов». Сейчас ей грозит увольнение, а скандал комментируют на высшем уровне министерства образования Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 апреля.

Скандал начался после того, как в социальные сети попали фотографии с презентации на уроке, которые сделали сами школьники. На выведенных слайдах, например, написано, что «40% изнасилований несовершеннолетних связаны с гомосексуальностью», что «ради сексуальных утех геи практикуют пытки», «установлено, что почти все серийные убийцы, которые вначале убивали своих жертв, а потом съедали их части тел, были геями», и так далее. После этого Раудине обвинили в «ненависти» к гомосексуалистам.

Впрочем, на политическом небосклоне Литвы у учительницы нашлись и защитники. Член Сейма Пятрас Гражулис, который известен в Литве, как самый ярый борец с ЛГБТ, заявил сегодня, что осуждает тех, «кто набросился на учителя». «Слава Богу, есть такие учителя, которые не боятся говорить правду. Гомосексуализм — это болезнь, которую нужно лечить, а не пропагандировать. Учителя обязаны говорить детям все так, как есть, а не рассказывать сказки о «принце и принце», — говорил политик.

По мнению Гражулиса, учительница религии представила детям «неприукрашенную статистику, поэтому нападки со стороны общества и угрозы министра уволить ее с работы — не что иное, как потакание сексуальным меньшинствам». Он также напомнил, что Литва — это католическая страна, оберегающая традиционные семейные ценности, поэтому его шокировала реакция Церкви и консерваторов: «Почему представители Церкви молчат? Такие нападки на учителя религии означают и нападки на Церковь. Я понимаю, почему молчат консерваторы. Жена их председателя Габриэлюса Ландсбергиса в своих школах открыто внедряет идеологию гендеризма, а перед выборами «внучок» высказался за однополые браки. Поэтому консерваторы меня не удивляют, но молчание Церкви заставляет беспокоиться. Кто еще, если не церковные иерархи, должен встать стеной за этого порядочного учителя?»

Стоит также отметить, что часть родителей поддержали учительницу и собирают подписи для того, чтобы она осталась работать в школе. Сама автор презентации заявила, что не совершала никаких проступков, а все указанные тезисы якобы взяла из научных трудов различных учёных.