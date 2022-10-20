Таллин, , 12:46 — REGNUM

Прибалтика. Флаги

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон 20 и 21 октября принимает участие в совместном визите руководителей комиссий по иностранным делам парламентов стран Прибалтики в Грузию, сообщила канцелярия эстонского парламента.

В визите, помимо Михкельсона, принимают участие председатель комиссии по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс и руководитель комиссии по иностранным делам парламента Литвы Лайма Андрикене.

По словам Михкельсона, цель визита — получить в ходе встреч в Тбилиси подробный обзор политической ситуации в Грузии и возможного развития событий в ближайшее время. Также планируется обсудить международную ситуацию в сфере безопасности и поддержку киевского режима.

В рамках визита руководители комиссий по иностранным делам стран Прибалтики встретятся со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, а также с представителями комитета внешних сношений, комитета по обороне и безопасности, комитета по интеграции с Европой, депутатских групп по парламентским связям с Эстонией, Латвией и Литвой и оппозиционных партий.

Также запланированы встречи председателей комиссий с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, омбудсменом Нино Ломджарией и представителями наблюдательной миссии Европейского союза в Грузии.