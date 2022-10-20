Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM У станции метрополитена «Шушары» (пятая линия) в Санкт-Петербурге появится новая перехватывающая парковка для автомобилистов. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе городского правительства.

Станция метро «Шушары» Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты приступили к обустройству новой парковки, размещению системы водоотведения и разработке грунта. Она сможет вместить на своей территории 187 машиномест. Перехватывающие парковки нужны для разгрузки городских дорог от автомобилей путем пересадки их водителей и пассажиров на общественный транспорт.

«Мы планомерно разгружаем напряжённые участки транспортных артерий города для повышения комфорта. Учитываем пожелания петербуржцев. Необходимость открытия перехватывающей стоянки у станции метро «Шушары» поддержали сами жители», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Жители близлежащих районов смогут оставить автомобиль, а затем пересесть в метро и доехать до пункта назначения. Завершить работы на объекте планируется до конца 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помимо «Шушар» перехватывающая парковка появится и у станции метро «Рыбацкое». На сегодняшний день в Петербурге работают 19 таких стоянок на 1886 мест.

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