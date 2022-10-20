Москва, 20 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Киевский режим проводит одну диверсию за другой, а Россия не отвечает, потому что «еще не готова выйти на тропу этой войны», отметил в своем телеграм-канале 20 октября военкор Александр Сладков.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

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Список киевских диверсий и политических убийств был открыт еще в 2014-м году в Одессе, последней из них к настоящему моменту является взрыв на Крымском мосту, напомнил Сладков.

«Это всё преднамеренное действие англосаксов. Они жгут мосты для отступления, не дают миротворческого манёвра своим нукерам из Киева. Кровь есть на руках? Кто ж их простит, они вынуждены воевать с нами до конца, любыми лютыми методами», — объяснил военкор.

Россия же не дает ответа, потому что все профильные специалисты отправлены выполнять другую работу, полагает Сладков:

«Дайте хоть одну громкую сатисфакцию, оповестите о ней. Чем у нас занимаются профессионалы в этой области? Они воюют, как обычная пехота, потому что обычной пехоты не хватает. У нас всю жизнь разведка охраняет командиров и штаб, а в джунгли ходить некому. Мы окунули профессиональных диверсантов в окопную рутину, и ждать от них перестройки работы в ближайшем будущем не стоит. Продолжим заколачивать рельсовые костыли хрустальными молотками?» — задаётся вопросом военкор.