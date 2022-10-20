Белгород, , 12:41 — REGNUM Мошенничество при получении социальных выплат выявили сотрудники правоохранительных органов в Белгороде, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 20 октября официальный представитель УСФБ региона Оксана Ищенко.

Справка об инвалидности Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Оперативники изобличили 45-летнего гражданина РФ — мужчина предоставил подложные документы в региональное бюро медико-социальной экспертизы. На основании фиктивных справок ему была установлена инвалидность, он успел получить из бюджета более 720 тысяч рублей.

В отношении псевдоинвалида возбудили уголовное дело. Приговором Свердловского районного суда Белгорода мужчине назначен штраф с возмещением причинённого ущерба.

Решение вступило в законную силу.