Калуга, , 12:44 — REGNUM Восемь городов Калужской области поборются за победу в федеральном конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом 20 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

Проект по благоустройству Министерство строительства и ЖКХ Калужской области

Конкурсные заявки подготовили восемь городов Калужской области. В случае успеха будут благоустроены знаковые для каждого населённого пункта места притяжения: в Обнинске — Репинский овраг; в Боровске — Текиженский овраг; в Балабанове — берег реки Страдаловки; в Козельске — берег Другуски; в Людинове — берег озера Ломпадь; в Малоярославце — сквер Победы русских войск в войне 1812 года; в Мещовске — территория на въезде в город; в Сухиничах — рыночная площадь.

«Благодарю конкурсантов за нетривиальный подход к благоустройству своих общественных пространств и подготовку концепций развития городов в очень сжатые сроки. Понимаю, насколько это было непросто. Всем желаю только победы. Болеть буду за все наши города», — отметил Вячеслав Лежнин.

В Калужской области, начиная с 2018 года, победителями всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений стали 11 проектов. Общий объем полученных средств из федерального бюджета составляет 545 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять калужских городов представят на конкурс концепции благоустройства