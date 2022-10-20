Херсон, 20 октября 2022, 12:41 — REGNUM Министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев посмертно награждён Орденом Мужества, об этом сообщили в пресс-службе администрации области. 19 октября в Херсоне состоялась передача награды матери убитого главы минсельхоза.
Награду матери погибшего вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. На церемонии вручения награды присутствовал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев был убит в собственном доме 28 августа. 7 октября Владимир Путин посмертно наградил Ковалева Орденом Мужества за самоотверженность, мужество и отвагу.