Херсон, 20 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев посмертно награждён Орденом Мужества, об этом сообщили в пресс-службе администрации области. 19 октября в Херсоне состоялась передача награды матери убитого главы минсельхоза.

Mil.ru Орден Мужества

Награду матери погибшего вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. На церемонии вручения награды присутствовал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Алексей Ковалев занял свою должность в непростое время и исполнял свои обязанности профессионально и добросовестно, несмотря на постоянные угрозы жизни. Благодаря его усилиям удалось поспособствовать консолидации фермеров области и запустить многие сельскохозяйственные предприятия. Он навсегда останется в нашей памяти как достойный человек и истинный патриот», — отметили в администрации региона.

Министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев был убит в собственном доме 28 августа. 7 октября Владимир Путин посмертно наградил Ковалева Орденом Мужества за самоотверженность, мужество и отвагу.