Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка Алексея Рачеева, , у которого обнаружилась бронь, сообщили 20 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мобилизованный сообщил суду, что спустя восемь дней после объявления президентом РФ о начале частичной мобилизации он получил повестку в военкомат. Вместе с тем, он включен в централизованный список забронированных сотрудников банка, поскольку занимает должность в организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения.

По мнению истца, ему полагается отсрочка, поэтому Рачеев просил признать решения призывных комиссий Приморского района и Санкт-Петербурга незаконными и отменить их.

«Суд административное исковое заявление Рачеева удовлетворил частично, признав незаконным решение призывной комиссии Приморского района в части призыва Рачеева на военную службу по мобилизации, и возложил на комиссию обязанность повторно рассмотреть вопрос о призыве Рачеева», — добавили в ОПС.

Отметим что на сегодняшний день в районных судах Санкт-Петербурга зарегистрировано 32 административных исковых заявления об оспаривании решений о мобилизации. Как минимум три из них уже прекращены, еще один находится на рассмотрении.