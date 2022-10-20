Брюссель, 20 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Большинство стран Североатлантического альянса ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Об этом 20 октября сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной встрече с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он рассказал, что Швеция и Финляндия уже интегрируются в структуры НАТО как приглашённые страны. Столтенберг отметил, что военный блок увеличивает своё присутствие в регионе Балтийского моря.

«Почти все союзники завершили национальные процедуры», — сказал он.

В ходе пресс-конференции прозвучала информация, что расширение НАТО одобрили 28 стран из 30.