20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия избавилась от зависимости от российского газа.

Анна Царькова, , 12:59 — REGNUM Германия избавилась от зависимости от российского газа, заявил 20 октября канцлер Германии Олаф Шольц. Политик отметил, что Германия смогла на уровне Европейского союза на 15% сократить потребление голубого топлива, и это, добавил Шольц, «сильный сигнал европейской солидарности» и Германии, до этих пор сильно зависимой от поставок газа из России.

ФРГ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — подчеркнул он, поблагодарив жителей страны за экономию энергии.

Он также отметил, что Германия планирует на 20% сократить потребление голубого топлива.

Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что вместе с избавлением от зависимости от российского газа Германия избавится от промышленности и, соответственно, — от рабочих мест. Другие отметили, что немецким политикам хорошо удается выдавать проблемы в стране за достижения.

«Теперь уж точно заживут…» — иронизирует Сергей Борисович.

«Забыл добавить: и от рабочих мест», — пишет Максим.

«Красавчики. Теперь в каменный век», — смеется Маркус.

Виктор Васнецов. Каменный век. Пиршество. 1883

«Но станут зависимы от американского свободного газа», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Пусть это же повторит в середине января», — призвала Svetlana.

«Вас освободили, а не вы освободились…» — подчеркнула Татьяна, видимо, указывая на взрыв на «Северных потоках».

«Правильно, зачем вам тоталитарной газ, нужен с молекулами свободы», — шутит еще один участник обсуждения.

«Всадник без головы счастлив от того, что теперь ему не нужен цирюльник», — пошутил Владимир Б.

«А ещё от тепла, света и среднего класса, теперь у них всё, как в РФ в 90-е», — отметил Aleksander T.

«[Поэтому] люди благодарные на улицы выходят!» — с сарказмом указал на протестующих Алексей.

«Ну если у меня нечего жрать, это не значит, что у меня пропала зависимость от еды, — у меня просто нечего жрать», — иронизирует Анна Васильевна.

«Нет поставок — нет зависимости. Л-логика», — комментирует Артём_П.

«Он хорошо работает на Штаты», — добавил Кирилл П.

«К Шольцу только один вопрос: что Россия сделала, чтобы у вас не было газа?» — написала Оксана.

«Холодная, голодная, но гордая и свободная страна! Чего ныть-то? Все ж отлично!!!» — смеется Ирина.

«Я думаю, Шольцу надо тренироваться убегать… от народа», — считает Елена.

«У них классно получается выдавать полную *опу за великое достижение», — подытожила Olga B.